È in arrivo il documentario di Chiara Ferragni?

Si rincorrono da mesi voci di corridoio, indiscrezioni non confermate, smentite e colpi di scena riguardo al documentario su Chiara Ferragni. Stando a quello che si fa fino ad ora, dovrebbe usciràenell’autunno quest’anno e coprire un anno della vita della influencer più famosa del mondo.

La fashion blogger degli esordi che si è trasformata in una business woman dal fatturato milionario ha voluto documentare la sua vita a partire dalle nozze con Fedez che sono state senza dubbio l’evento social più cliccato del 2018.

Il 2019 sarà l’anno in cui scopriremo il nuovo progetto di Chiara Ferragni? Pare che la talentuosa donna d’affari – non chiamatela solo fashion blogger e influencer perché, ragazzi, la stoffa qui è un’altra – avesse in mente da tempo questo documentario. Un vero e proprio film, altro che Stories su Instagram che spezzettano la vita in frammenti da pochi secondi.

L’idea era quella di farsi seguire da una troupe vera e propria tutti i giorni della sua vita per un anno, 24 ore al giorno, e documentare così la sua vita professionale, certo, ma anche quella privata. Che di fatto, sui social, è sempre inestricabilmente connessa alla prima. Staremo a vedere e vi terremo informati!