NYFW ai 2019-20: Marchesa

La donna di Marchesa per l’autunno inverno 2019-20 è una fata contemporanea e urbana che non dimentica le sue radici naturali. Ogni outfit è stato presentato su uno sfondo fiabesco e onirico che richiama un mondo altro eppure rimane fortemente radicato nel mondo contemporaneo.

A immaginare la collezione di Marchesa per la prossima stagione sono state come di consueto Georgina Chapman e Keren Craig che hanno voluto una nota di glamour sposata ad atmosfere naturali e fatate.

Come in una foresta incantata ricostruita in intermi, i look prendono vita suggerendo scenari fantastici con motivi di foglie dipinti a mano, intricati ricami, gonne con uccelli celati tra le loro pieghe, applicazioni 3D, ruches e balze, stampe acquerello e qualche piuma qua e là.

Il risultato, pur puntando anche sull’abbigliamento da giorno, è talmente elegante e ricercato che ci fa sognare una vita alternativa alle corse quotidiane tra lavoro e impegni familiari. Ovviamente a dominare la scena restano sempre gli abiti da gran sera in cui Marchesa eccelle.

Foto da Vogue