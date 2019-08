Il Love Affair di Valentino per l’autunno 2019

Approccio decisamente surrealista per la nuova ad campaign di Valentino che lancia la linea autunno 2019. In ogni scatto, pieno di vitalità e bizzarria, si combinano l’energia creativa della maison, la forza dell’amore, la spinta del desiderio.

È questo il tema di fondo della campagna pubblicitaria che ha scelto il meglio della collezione ai 2019-20 e la modella Rianne Van Rompaey per raccontarne lo spirito profondo. Che il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ottiene con l’aiuto dell’agenzia creativa BeGoodStudio, il tocco di Lina Kutsovskaya e la collaborazione del brand Undecover.

L’ultima collezione della maison è il frutto di una strategia collaborativa che Piccioli ha messo in atto per creare un mondo immaginifico dove sono protagonisti Madre Terra, il mondo dei sogni, amore e desiderio.

Inez e Vinoodh firmano gli scatti insieme al regista Stephen Galloway. Il risultato, che coincide con l’obiettivo desiderato, è “un film surreale, in parte sogno e in parte un’ode ai film degli anni Sessanta in cui movimenti rigidi comunicavano l’amore come un ideale astratto.”