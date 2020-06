Anche i Sims si truccano con il make-up di Mac

Ci piacerà più che mai giocare con i Sims visto che ora possiamo fare in modo che si trucchino con i prodotti di make-up che ci piacciono di più. La notizia arriva da Mac che ha stretto un accordo con Maxis, l’azienda che produce i Sims.

Il marchio cosmetico americano ha lanciato così la sua prima collezione di make-up professionale per un videogioco. Si tratta di un piccolo aggiornamento del gioco che consente di utilizzare in esclusiva i trucchi di Mac. Come non ti saresti aspettato mai.

Ci dimenticheremo di tutto il resto del gioco, c’è da scometterci, impegnandoci per ore e ore a creare il look perfetto per ogni personaggio e con risultati davvero stupefacenti, dopotutto è di Mac che si parla, anche se solo in chiave virtuale.

La speciale collezione virtuale è stata realizzata tenendo conto di diversi toni di pelle per mano di Artero Romero Jennings, il direttore creativo del brand cosmetico. Hanno fatto sul serio insomma, non di certo improvvisando.

“È stato molto divertente ricreare in digitale tutte le mie ispirazioni per il trucco del mondo reale, ottenute tramite lunghe sessioni fotografiche, masterclass, cultura pop e centinaia di settimane della moda.”