Women@Dior, il programma di mentoring sbarca online

Risale ormai a 3 anni fa il lancio del progetto Women@Dior che offre alle donne selezionate un programma di mentoring a cura della maison francese e del gruppo LVMH a cui appartiene. Oggi però c’è una novità: la piattaforma di e-learning che consente di seguire i corsi anche a distanza.

Il nuovo programma si intitola Women Leadership & Sustainability e si fonda proprio sulla leadership femminile con un occhio alla sostenibilità, nuova frontiera della moda contemporanea. Offre a 500 studentesse l’occasione di essere seguite da ottimi insegnanti provenienti dalle scuole più prestigiose del mondo, dalla Central Saint Martins di Londra all’università Bocconi di Milano passando per la CentraleSupélec di Parigi.

L’idea è quella di formare leader consapevoli della propria responsabilità verso il futuro del mondo. Saranno chiamate a trasformare i propri sogni in realtà e la teoria in pratica attraverso il progetto di emporwement femminile intitolato Dream for Change.

Dopo aver formato decine di donne in 7 paesi diversi, oggi Dior lancia il programma online: un anno di durata, 15 corsi che esplorano diverse sfaccettature della leaderaship e della sostenibilità e la speranza di creare un impatto positivo nel mondo.