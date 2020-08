Ikea lancia una linea di abbigliamento

La sporta capiente e versatile dell’Ikea l’abbiamo amata e usata tutti, specialmente si rivela comoda quando si trasloca, parola mia. Qualcuno ci si è anche ispirato per proporre una serie di maxi-bag che dire oversize è ancora poco. Non ci aspettavamo però che Ikea decidesse di partire da una borsa per creare una vera e propria linea di abbigliamento.

È basica, essenziale, versatile, proprio come i suoi mobili insomma. E come i suoi mobili porta un nome difficile (per noi) da pronunciare. Si chiama Efter Träda ed è stata lanciata il 31 Luglio, per il momento in esclusiva nel negozio di Ikea ad Harajuku, il quartiere più trendy di Tokyo.

Si ispira infatti proprio allo street-style giapponese, ovviamente con l’immancabile tocco svedese. Ne fanno parte t-shirt, sporte di cotone, felpe, un ombrello, teli mare e poco altro. Tutti declinati in bianco con un codice a barre o il logo Ikea qua e là. La indossereste?

Per celebrare il lancio della sua prima linea di abbigliamento è stato immaginato anche un lookbook che racconterà lo street-style giovanile e la scena culturale di Tokyo che ha raggiunto ormai tutto il mondo diventando davvero globale.