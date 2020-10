PFW pe 2021: Louis Vuitton

Lo show di Louis Vuitton sarà pure andato in onda in streaming ma è stato ambientato in un luogo simbolo di Parigi, i grandi magazzini La Samaritaine che hanno subito un preciso restyling in perfetto LV-style.

La primavera estate 2021 della maison va in scena tra moltissimo bianco e cancellate Liberty e un impianto hi-tech che ha permesso agli spettatori, da casa propria, di osservare da ogni punto di vista l’ambiente, le modelle, i capi che indossavano grazie a videocamere a 360 gradi.

La silhouette parte dagli anni Ottanta, un decennio amatissimo dal direttore creativo della maison Ghesquière. Con larghe ispirazioni provenienti dai film di Wim Wenders, altra grande passione dello stilista. E anche nostra, lo ammettiamo.

La domanda chiave che si è posto, ha spiegato, parte dalla zona che si trova tra il concetto di femminile e quello di maschile, occupata dalle persone non-binarie che non si riconoscono in un genere e chiedono la libertà di autodeterminarsi. E così questa collezione si rivolge con la medesima libertà proprio a tutti.

In passerella sfilano pantaloni chino ampi con pinces, spolverini generosi, minidress e completi dall’aria super cool che sposano khaki e paillettes. L’approccio è decisamente street e più spontaneo rispetto a una collezione costruita secondo dettami fin troppo classici e, diciamolo, anche un po’ superati nel mondo attuale.

Foto da Vogue