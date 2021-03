Woman and Icon Collection di Zara, quattro donne straordinarie sulle t-shirt

È nuovissima, è gustosissima, già sappiamo di non poterne fare a meno: parliamo della nuova collezione di Zara che rende omaggio alle icone femminili. Non è per caso che si chiama Woman and Icon Collection.

Si compone di quattro t-shirt bianche con i ritratti di donne dal mondo dell’arte, dello sport, della musica e della scienza. Ci sono la cantante Gloria Gaynor, l’astronautra Sally Ride, la poeta e cantante Patti Smith e la ginnasta Nadia Comaneci.

Mentre il fondo è sempre bianco, come dicevano, le immagini delle quattro donne sono riportate in bianco e nero. I modelli vanno invece dalla manica corta alla manica lunga e c’è anche la variante senza maniche, che di fatto una canotta.

La capsule collection è già disponibile e bisogna affrettarsi per evitare di non trovare più la propria taglia. Oppure nessuna taglia del tutto perché siamo sicure che andranno esaurite molto rapidamente. Voi chi scegliereste? Noi, non sapendo scegliere, le vogliamo tutte.