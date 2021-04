I diari di Millie Bobby Brown per Vogue Eyewear 2021

Vogue Eyewear stringe di nuovo un sodalizio con l’attrice Millie Bobby Brown e scopriamo nuove pagine dell’ideale #MBBDiaries che raccontano la nuova collezione di occhiali da vista e da sole del brand.

La modella d’eccezione posa di fronte all’obiettivo di Quentin Jones che crea una campagna super colorata. Otto sono gli scatti dedicati ad altrettanti modelli a loro volta ispirati ad altrettante città del mondo, le preferite di Millie. Tra le altre ci sono Londra, New York e Marbella.

Compare tra le proposte anche il design pastello Florence by Mills che si ispira alla linea di skincare creata proprio da Millie Bobby Brown (Mills è il suo nomignolo più affettuoso). Lo dichiariamo: siamo innamorate di questa linea, della sua testimonial e di tutto quello che fa. Al cinema e non solo.

La linea di occhiali punta tutto su toni luminosi, preferibilmente pastello ma con trasparenze che ne alleggeriscono ulteriormente le tinte. Ci sono però anche modelli più decisi declinati in nero e qualche linea dal sapore vintage in tartaruga. E ancora acetato effetto scultura, linee più sottili in metallo e tutto quello che può completare i nostri look con un tocco super trendy.