Pull and Bear e il videogioco Pacific Game

Non si contano più i marchi che nel tempo hanno voluto lanciare un videogioco o almeno personalizzarlo con i propri capi e accessori o aggiungere una versione giocabile al proprio sito. Per le maison di moda è un modo per catturare nuove fette di pubblico, per altri marchi del low cost una maniera di sentirsi più vicini al proprio pubblico abituale.

I motivi tuttavia restano secondari, quello che più conta è che il divertimento sia ai massimi livelli. Pull and Bear è solo l’ultimo in ordine di tempo ad aver voluto entrare nel mondo dei videogame con passo deciso. E noi lo seguiamo a ruota con grande curiosità.

Ispirandosi alla collezione Chica Pacific, il brand spagnolo ha creato un vero e proprio videogioco basandosi sull’appoggio di Facebook Creative Shop e sulla piattaforma Spark AR. Sono gli stessi strumenti con cui si creano i filtri di realtà aumentata che usiamo sulle Stories di Instagram, per capirci.

Il gioco si chiama Pacific Game e ha la stessa attitudine super colorata e divertente della linea moda a cui si ispira, con quella inconfondibile estetica giovane, frizzante e piena di carattere. I giocatori viaggiano virtualmente dalla California a Tokyo superando ostacoli e mettendo alla prova le proprie capacità.

Lo stile è quello di un gioco arcade ma pensato per Instagram di cui utilizza i filtri di realtà aumentata. Passato e presente si incontrano per farci divertire e l’obiettivo ci sembra perfettamente centrato. Si può giocare sul sito di Pull and Bear e sulla sua pagina Facebook.