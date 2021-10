Le Vivienne Travellers di Louis Vuitton

Vivienne è la mascotte di Louis Vuitton e questo si sa, quello che non sapevamo ancora è che si è appena trasformata in una incredibile collezione di gioielli che sono al tempo stesso giocosi, pieni di fantasia, ma anche preziosissimi. E ovviamente ispirati al tema del viaggio.

Si chiama Vivienne Travellers la nuova collezione speciale della maison composta da 11 gioielli che rappresentano appunto Vivienne, la piccola mascotte globetrotter, e lo spirito del viaggio da sempre caro a Vuitton. Ogni personaggio infatti include elementi culturali provenienti da diverse parti del mondo.

Si tratta nello specifico di ciondoli realizzati in metalli preziosi, smalti e gemme colorate. Sono tutti lavorati artigianalmente e si possono indossare come ciondoli appesi a una collana ma anche trasformarsi in spille. O, volendo, essere piccoli oggetti d’arte da esporre in una vetrinetta.

C’è la Vivienne ispirata al distretto di Peranakan a Singapore, quella in abito tradizionale coreano e Vivienne Panda ispirata al simbolo nazionale cinese, con un ramo di bambù. Ma c’è anche la Vivienne Surfer che racconta la West Coast americana. E quella Royal con tanto di corona. Non resta che farsi incantare e scegliere la preferita