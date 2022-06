DoDo sostiene un’oasi WWF dedicata alle farfalle

Novità in casa DoDo che ha appena svelato una collaborazione speciale insieme al WWF: si tratta di un’oasi dedicata alle farfalle inaugurata in Puglia. Il nome? Giardino delle Farfalle, appunto. L’obiettivo è quello di tutelare le farfalle della zona e i fiori intorno a cui vivono.

Il marchio ha preso un impegno preciso e molto green, collaborando con il WWF che gestisce l’oasi: sostenerne lo sforzo. La location è Vernole, in Puglia, e l’oasi si chiama Le Cesine. Se questa estate vi trovate in zona magari potete farci un salgo.

Ovviamente il coinvolgimento di DoDo non è casuale visto che la maison ha lanciato anche una micro collezione di gioielli ispirati alle farfalle. Da DoDo hanno fatto sapere che “le farfalle sono come oro per il nostro pianeta. L’impollinazione è la base fondamentale dell’ecologia delle specie, del funzionamento di fragili ecosistemi, della conservazione di habitat unici nel loro genere… è importante che DoDo abbia deciso di dare un aiuto concreto, rinnovando ancora una volta la sua storica collaborazione il WWF.”

Il percorso didattico illustra il giardino, le farfalle che ci vivono e il loro ciclo vitale, le piante selvatiche, l’orto coltivato. Per celebrare la co-lab è stato creato anche un ciondolo speciale in edizione limitata. È a forma di farfalla, ovviamente, in oro rosa e smalti.