Il Calendario Pirelli 2024 lo firma il fotografo ghanese Prince Gyasi

Non si fa che parlarne perché è una prima volta: è Prince Gyasi il nuovo autore degli scatti del calendario Pirelli 2024. Il primo fotografo africano scelto per il celebre The Cal, con un cast pazzesco al seguito, per di più.

Prince Gyasi è un visual artist del Ghana e a soli 28 anni è non solo il primo africano ma anche tra gli artisti più giovani mai scelti da Pirelli per il suo leggendario calendario. Che quest’anno conta anche sulla presenza di Naomi Campbell. Insieme a lei ci sono, tra gli altri, la poetessa Amanda Gorman e il re Ashanti Otomfuo Osei Tutu.

Le fotografie di Prince Gyasi sono note per il grande impatto visivo, pieno di colori vibranti. Le scatta quasi tutte nella sua città natale, Accra, da cui parte alla conquista del mondo. Il calendario del 2024 è stato scattato in parte lì e in parte a Londra. La copertina è favolosa, in turchese acceso.

Ogni personaggio scelto per gli scatti ha una storia da raccontare e molti di loro sono amici personali di Prince Gyasi, il quale ha detto infatti che “mi è sembrato di lavorare come in famiglia per la sinergia condivisa sul set.”