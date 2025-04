Ariana Grande e la capsule collection per Swarovski

Swarovski lancia una nuova capsule collection per la primavera estate 2025. Insieme a Giovanna Engelbert la firma Ariana Grande. L’artista porta il suo immaginario iper-femminile e ultra pop in una collezione di gioielli e accessori che gioca con l’estetica candy, un approccio glam e un tocco nostalgico da diva anni Cinquanta.

Tre le linee principali ce n’è una più classica, con cristalli lilla e silhouette eleganti; una floreale, ispirata alla stagione e al mondo naturale; la terza, la più audace, è fatta di volumi chunky, colori decisi e materiali mixati. Le forme oscillano tra romanticismo e ironia, con una palette che spazia dai toni pastello a quelli più saturi, sempre con una forte impronta visiva.

La capsule non si ferma ai gioielli in senso stretto. Della collezione fanno parte anche altri accessori più pop per completare il look. Ogni elemento racconta uno stile personale, legando il mondo dello spettacolo a quello del design.

Con questa collaborazione, Swarovski apre una parentesi pop nel proprio universo. I cristalli diventano linguaggio espressivo e Ariana Grande si conferma interprete perfetta di questa estetica: brillante, decisa, senza mai prendersi troppo sul serio.