Porsche Design lancia una linea di orologi e occhiali con Orlando Bloom

Porsche Design sceglie Orlando Bloom come nuovo ambassador, unendo eleganza e innovazione in una collaborazione perfettamente in sintonia con lo spirito del marchio. L’attore è un appassionato di Porsche, perciò incarna perfettamente lo stile senza tempo e l’attenzione al design che definiscono il brand.

Dal 1972, Porsche Design porta il suo linguaggio stilistico oltre il mondo dell’auto, applicando precisione ingegneristica e innovazione a ogni prodotto. L’essenza della 911 si traduce in accessori che esprimono lusso, prestazioni e una visione senza tempo.

Nella nuova ad campaign, Orlando Bloom indossa l’iconico Chronograph 1 e una selezione di occhiali da sole e da vista. Protagonista della collezione di orologi, il Chronograph 1 – All Black Numbered Edition celebra l’heritage Porsche con un’estetica ispirata al cruscotto della leggendaria 911. Il design sceglie il total black e fonde la tradizione dell’orologeria svizzera con l’ingegneria automobilistica, mantenendo il DNA rivoluzionario del modello originale del 1972.

Per quanto riguarda gli occhiali, il modello d’eccezione indossa il primo occhiale da sole con lenti intercambiabili creato nel 1978 da F.A. Porsche. Ha struttura in titanio ultra-leggero e lenti antigraffio in policarbonato, unendo estetica e funzionalità. Si adatta con facilità a qualsiasi condizione di luce.