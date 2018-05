Coach firma una nuova collezione con Disney

Ci sono di mezzo Coach e Disney e dunque il risultato non può che essere divertente e originale: ecco l’ultima collezione immaginata dal brand americano in collaborazione con il colosso dei cartoni animati.

Non è la prima collaborazione tra i due nomi, ce ne sono state già due, ma in precedenza avevamo scoperto che le linee si ispiravano per lo più a Mickey Mouse e Minnie. Stavolta l’ispirazione viene invece da Biancaneve e i Sette Nani che diventano il fulcro di tutta la linea.

Non ci sono però né Biancaneve e né un singolo Nano su borse, accessori e abbigliamento della linea ma molti dettagli vi alludono, a cominciare dalla mela avvelenata che si trasforma in teschio su un foulard passando per tutto l’immaginario che leghiamo a questi personaggi, inclusi i loro nomi.

Della linea fanno parte soprattutto borse, e specialmente tracolline, ma c’è spazio per foulard, sneakers, abiti e giacche, camicie, bluse e t-shirt. Una stampa, un ricamo, un’applicazione si occupano di dichiarare la derivazione dal mondo Disney.