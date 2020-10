Vivienne Collection di Louis Vuitton per il Natale 2020

Arriva giusto in tempo per Natale la nuova collezione pensata per le feste da Louis Vuitton. Si chiama Vivienne Collection, scopriamola. Lanciata ufficialmente alla fine del mese di Settembre, è già disponibile per arricchire le nostre collezioni.

Al centro della scena, ovviamente, c’è il già noto personaggio di Vivienne che decora ogni borsa e accessorio della speciale capsule collection. Stavolta Vivienne non viaggia visitando Parigi, Tokyo e Shanghai facendoci morir d’invidia visto che i nostri viaggi sono decisamente limitati, se non impossibili. Invece si gode un luna park.

La troviamo sulle montagne russe, sull’autoscontro, su una mongolfiera o una ruota panoramica. E subito ci sentiamo tornare bambini e desideriamo ritrovare quella magia di quando passavamo una domenica pomeriggio al parco giochi.

Della collezione fanno parte tracolline, pochette portafogli, portachiavi e portamonete, tutti in Monogram Canvas o in Damier Ebane e tutti decorati con le deliziose illustrazioni che ci portano con Vivienne in un mondo di fantasia e a colori vividi.