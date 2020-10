Rimowa Camouflage, le valigie in alluminio si fanno mimetiche

Le valigie Rimowa non passano inosservate neanche se si declinano nel più classico dei materiali, l’alluminio dalla colorazione neutra. Oggi però le scopriamo in una variante che questo rischio non lo corre neanche provandoci: ecco la collezione Camouflage.

Due sono le varianti, in Green Camo e Pink Camo, idealmente dedicate a lui e a lei ma di fatto unisex e chi vuole le usi come gli pare e piace al di là dell’attribuzione di genere che francamente ci pare ampiamente superata.

Il lancio ufficiale è atteso per il mese di Novembre. La novità risiede interamente nella decorazione perché la struttura è tradizionalmente nell’alluminio che Rimowa utilizza abitualmente per le sue valigie leggerissime ma ultra robuste.

E le taglie? Saranno disponibili in questa declinazione cromatica la Original e la Cabin ma non la Classic. Come di consueto ci sono la garanzia di 5 anni, assistenza globale, consegna in tutto il mondo. E il design di sempre.