La Fendi Peekaboo che brilla nel buio

È diventata iconica sin dalla sua prima apparizione e lo è rimasta stagione dopo stagione declinandosi in decine di varianti, taglie, materiali, edizioni speciali. Per oltre dieci anni la Peekaboo di Fendi immaginata da Silvia Venturini Fendi in persona ha tenuto banco. E intende continuare a farlo.

Oggi scopriamo la nuova variante nata dalla collaborazione, l’ultima in ordine di tempo ma non l’unica, con il mondo dell’arte. Più precisamente con l’artista newyorchese Sarah Coleman. La nuova Peekaboo si chiama ISeeU e si illumina al buio!

La silhouette è più morbida rispetto alla struttura semirigida classica e così l’apertura superiore risulta leggermente più ampia. Si può sempre personalizzare con le proprie iniziali ma la vera sorpresa arriva quando si spengono le luci!

Puoi vederla anche al buio grazie ai suoi profili luminosi che sorprenderanno tutti i presenti. Che sia una borsa capace di farsi notare lo si era capito da tempo ma che ne fosse capace fino a questo punto chi poteva mai aspettarselo?

Anche il logo è stato rivisitato dall’artista tramite un effetto vertigo che lo rende davvero originale, subito riconoscibile eppure mai uguale a se stesso, sicuramente niente affatto classico. Tre gli stili proposti e tutti capaci di catturare lo sguardo. E il cuore.