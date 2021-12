O Bag festeggia 10 anni con la nuova borsa Unique

Si chiama Unique la nuova borsa di O Bag. Celebra i primi dieci anni del brand veneto che qualche anno fa fece furore con le sue borse di gomma. Anche Unique sorprende perché è monoscocca, senza cuciture, anche se imita la struttura di una tote bag classica.

Se ne hai una lo sai bene, la O Bag più classica si compone di quattro elementi, dalla scocca vera e propria al manico a cui si aggiungevano eventuale tracolla e sacca interna. Oggi quel modello si rinnova una volta di più.

E si chiama Unique per una buona ragione, visto che è composta da un pezzo unico che riunisce in sé tutti gli elementi della O Bag delle origini e li trasforma una volta di più. Nasce così la nuova borsa made in Italy che si annuncia un altro successo. Specialmente per l’estate in arrivo.

È divertente, dinamica, super moderna, anche un po’ ironica perché riprende linee e volumi della borsetta a mano super tradizionale ma svecchia quello spunto scegliendo la costruzione monoscocca e colori pastello. Così può anche essere grande e capiente ma super leggera rispetto a una borsa in pelle.