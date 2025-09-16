Il debutto di Alo nel mondo delle borse

ALO entra ufficialmente nel mondo delle borse di lusso e lo scegliendo niente meno che Steven Meisel per firmare gli scatti. Le protagoniste, insieme alle borse, sono Candice Swanepoel, Amelia Gray e Daiane Sodré.

Appaiono nelle foto come moderne dee del fitness e posano con potenza e grazia, in look scintillanti o seconda pelle che mettono in risalto le silhouette dei corpi non meno che delle borse. L’effetto è quello di un mix magnetico tra atletismo e glamour.

La collezione debutta con quattro modelli chiamati Voyage Duffle, Odyssey Bowler, Tranquility Tote e Balance Bucket. Realizzate a mano a Firenze in pelle Silver Standard e suede, le borse uniscono l’heritage artigianale italiano all’estetica cool e sportiva di Los Angeles.

Ogni modello porta con sé l’anima wellness che da sempre definisce ALO. Non solo materiali pregiati e design raffinato, perché all’interno di ogni borsa si nasconde una pietra con significato simbolico. Dallo smoky quartz che radica, al citrino che stimola la creatività, fino alle varianti in arrivo di quarzo rosa e trasparente, l’accessorio diventa rituale personale da portare ovunque.