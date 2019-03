La tour Eiffel di Vetements

La tour Eiffel torna spesso e volentieri a far capolino sulle passerelle e tra gli accessori, dopo tanti anni è ancora parte dell’immaginario fashion dell’intera città ma anche del mondo tutto. E infatti la ritroviamo, stavolta in forma di tacco, tra le ultime linee di Vetements.

Il brand ha scelto la famosissima torre di metallo per creare il suo nuovo tacco che svetta sotto i sandali dalla linea più essenziale che ci sia. La struttura della scarpa ha un chiaro debito nei confronti degli anni Novanta da cui sono tornati tutti i sandali minimalisti degli ultimi anni.

La tomaia, composta da listini sottili su una punta che tende a farsi quasi quadrata – ma senza diventarlo mai apertamente – si declinano in rosso e contrastano con il rosa vivo della tour Eiffel. Che si trova proprio sotto la scarpa.

Non solo, la sua posizione è invertita, capovolta, a testa in giù. Perché così ovviamente assume più realisticamente la linea di un tacco classico. Immaginarla diritta avrebbe reso la camminata decisamente goffa e questi sandali vogliono ispirarsi all’eleganza parigina e per le vie vogliono farsi ammirare, non certo essere pezzi da museo.