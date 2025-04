Le infradito Marea di Aquazzurra

Non possiamo chiamarli semplicemente sandali, in coscienza. Le infradito Marea di Aquazzura sono un tuffo nell’estate più sofisticata, con quella vibe da vacanza al largo della Costiera Amalfitana. Realizzati in rafia leggerissima, color baby blue, sono intrecciati a mano e decorati da mini creature marine in pelle che trasformano ogni passo in una passeggiata tra le onde.

La punta è aperta, leggermente a mandorla, per un tocco rétro perfettamente bilanciato. La suola in cuoio e la soletta in pelle mantengono tutto il comfort che ci si aspetta da un paio di sandali Made in Italy ma pensati per il mondo.

Saranno perfetti con un maxi dress bianco, ma anche sotto a un paio di jeans con risvolto e camicia di lino o con i pantaloni capri. L’effetto sarà sofisticato, ma easy. Da mattina a sera, dal molo all’aperitivo, restano versatili senza perdere carattere.

La loro forza è nel dettaglio: la lavorazione artigianale si nota in ogni intreccio, e la scelta dei materiali – rafia, pelle, cuoio – racconta una cura tutta italiana. Con lo stile tipicamente vacanziero che desideriamo mettere in valigia.