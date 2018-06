Il serpente di Saint Laurent

Non c’è scarpa di Saint Laurent che, per una ragione o l’altra, non colpisca dritta nel segno né fanno eccezione le nuove decolletes che vedete in foto. La loro particolarità sta tutta nel cinturino alla caviglia, un elemento che spesso passa in secondo piano ma che qui diventa centrale, anzi assoluto protagonista.

Sì, perché la scarpa in sé muove da un modello assai essenziale, una decollete d’Orsay con punta chiusa, tallone appena coperto, lati del piede aperti e cinturino alla caviglia. Tutto declinato in satin nero, luminoso ma discreto.

Il vero clou si raggiunge proprio arrivando alla caviglia dove il cinturino, generalmente elemento funzionale che assicura la scarpa al piede, si trasforma in un dettaglio gioiello decorativo e in un elemento di seduzione.

Il fascino del serpente affonda le sue radici agli albori della storia del mondo e ritrovarlo sulle scarpe come elemento ornamentale non fa che rafforzarne tutto il valore simbolico. Qui è anche prezioso perché si declina interamente di cristalli.

Dove ci si aspetta la fibbia del cinturino c’è il serpente che si morde la coda e allaccia la scarpa, oltre ad ammiccare a tutta la simbologia evocata da questo animale. A completare l’opera c’è il tacco altissimo, che fa il paio con la punta allungata della tomaia.