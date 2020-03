Pretty Ballerinas primavera estate 2020

Con l’arrivo della primavera abbiamo voglia di mettere via stivali e stivaletti e fare spazio a scarpe più ariose, colorate e divertenti. Anche se in questo periodo siamo costretti a casa e le uscite sono scarse – limitate alle sole necessità – ci piace comunque sognare un mondo migliore, colorato e chic.

Perciò scopriamo le novità di Pretty Ballerinas che firma la nuova collezione primavera estate 2020 con il consueto piglio frizzante, femminile e un po’ bizzarro, perché no? Le nuove proposte sono tutte accattivanti, ricche di colore e stampe.

Ce n’è davvero per tutti i gusti a patto che i gusti includano accostamenti audaci e un pizzico d’amore per l’animalier, piuttosto presente com’è abitudine del brand di calzature che sembra amarlo molto. Sia nella variante leo print che nella declinazione zebrata. E infatti ci sono entrambe.

Il modello zebrato in bianco e nero è quello che più si fa notare perché oltre alla linea con punta affilata e al rivestimento animalier si ricopre anche di incredibili gemme multicolore montate come gioielli. Più che appariscenti! Scoprite in gallery tutte le altre proposte da non perdere.