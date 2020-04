Kaia bag di Saint Laurent (ispirata a Kaia Gerber, sì)

Kaia Gerber è stata tra le modelle più ammirate sulla passerella di Saint Laurent dedicata alla primavera estate 2020 sulla quale ha sfoggiato una borsa che porta proprio il suo nome. Si chiama Kaia e oggi la scopriamo in tutti i suoi dettagli.

Promette di diventare la tracollina chiave delle ultime collezioni della maison con il suo spirito al tempo stesso contemporaneo e un po’ retro. Proprio nello stile di Kaia, la modella emergente a cui si ispira e a cui si dedica.

In passerella la portava nella variante in cuoio, la stessa che vedete in foto e che conferisce al modello un piglio immediatamente vintage. È solo una prima impressione però, non si tratta certo di una qualunque tracolla a mezzaluna tornata direttamente dagli anni Settanta. Siamo di fronte a un accessorio di lusso, super ricercato.

Tanto per sottolinearlo su quella passerella fu l’unica borsa presente. Nessun’altra borsa a toglierle la scena, nessun altro modello a distrarre dalla nuova proposta. Due le taglie disponibili, in Mini e Small, e in una grande varietà di colori e pellami inclusi quelli esotici come pitone e lucertola.

Sulla patta a battente l’immancabile logo della maison stabilisce l’appartenenza della borsa alla casa di moda francese tra le più lussuose al mondo. La forma invece rivisita la linea classica a mezzaluna optando per una struttura più ricercata e meno banale.