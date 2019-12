Manolo Blahnik chiude il negozio a New York

Non che a Carrie manchino le scarpe né dove comprarle, ma che brutto colpo dev’essere stato per lei la chiusura del negozio di Manolo Blahnik a New York. Abbiamo sognato tutte di essere con lei, anzi al suo posto, quando nel celebre negozio sulla 54esima provava le meraviglie che avrebbe portato a casa con sé ad arricchire la collezione che mezzo mondo le ha invidiato.

L’unico punto vendita di Manolo Blahnik nella Grande Mela chiude, ecco la triste notizia. “Grazie per essere stati favolosi clienti negli ultimi 38 anni” recita un cartello in vetrina che saluta la clientela più affezionata e tutte quelle tra noi che speravano, prima o poi, di poter comprare un paio di Manolo proprio lì.

Il motivo? Non è chiaro. Secondo il New York Post la maison aveva interrotto la partnership con il proprietario dell’edificio che ospitava il negozio. Pare che non si sia raggiunto un nuovo accordo economico che ha portato alla chiusura della boutique.

A noi resta solo un po’ di amaro in bocca per un pezzo di storia della moda e del costume che finisce dritto in archivio e per sempre nei ricordi. Anche di quelli di Carrie che pur essendo un personaggio immaginario abbiamo spesso sentito vicina come un’amica. Chi vorrà mettere le mani di un paio di Manolo a New York però potrà sempre contare sul corner da Bergdorf Goodman. Ci si consola come si può.