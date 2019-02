My ABCDior, come personalizzare la tua Lady Dior

Quando Dior ha lanciato la sua Lady Dior tanti anni fa ha conquistato tutto il mondo in un baleno e così quando il servizio My Lady Dior si è affacciato sull scene nel 2017 siamo andate tutte in visibilio al pensiero di poter anche personalizzare la nostra borsa del cuore.

Nella sua prima versione, la maison permetteva di customizzare la Lady Dior aggiungendo 3 diversi pin che si potevano attaccare alla tracolla. Nel tempo la varietà e il numero di accessori che si potevano aggiungere è cresciuta passando dalle classiche lettere CD a molte proposte in edizione limitata create per le collezioni stagionali.

Quest’anno Dior ha deciso di rendere il gioco ancora più ampio e divertente. Si chiama My ABCDior e consente di personalizzare la propria preziosa Lady Dior con lettere metalliche, in oro o oro light e scegliendo tra due font. Per questo il nome del servizio riprende le prime quattro lettere dell’alfabeto.

Le lettere si potranno attaccare a una speciale fascia in pelle che attraversa tutta la tracolla. Ogni borsa ne comprende di base tre ma è possibile aggiungerne a piacimento scegliendo tra tutte le lettere dell’alfabeto ma anche tra simboli come stella, cuore, ape, quadrifoglio. Volendo potete anche scrivere il vostro nome per intero, più personalizzata di così…

Lo stesso servizio è esteso anche ai bracciali e agli orecchini della serie Tribales scegliendo anche in questo caso tra lettere e simboli declinati in metallo d’orato. Non vi resta che innamorarvi dell’ultima idea di casa Dior.

Foto da Bagaholicboy