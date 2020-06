David Gandy per gli occhiali Dolce e Gabbana 2020

Volto iconico della maison ormai da anni, David Gandy torna sulle scene non per raccontare un profumo ma per indossare la nuova collezione di occhiali di Dolce e Gabbana per l’estate 2020. Si tratta della linea maschile che prende vita, una volta di più, sullo sfondo di una Sicilia dalla luce abbagliante.

Non a caso la collezione è composta quasi interamente da occhiali da sole anche se non mancano i modelli da vista che appaiono così eleganti sul volto del modello d’eccezione. Che mai come in questo caso si può definire effettivamente… il volto della maison. Quando altrove si era fatto notare soprattutto per il suo corpo scultoreo.

La collezione riassume tutti i concetti chiave di Dolce e Gabbana e lo stile tipico dell’uomo ideale a cui pensa la maison creando le sue collezioni: passione, tocco cosmopolita, spontaneità e naturale eleganza.

Perciò molti modelli scelgono linee sofisticate e decise e forme squadrate ma anche di strutture ultra-leggere che si servono di soluzioni tecniche e materiali innovativi per dare al risultato un tocco super contemporaneo.