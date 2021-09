NYFW pe 2022: Rodarte

Lo confessiamo, siamo un po’ delusi dalle ultime collezioni di Rodarte che aveva esordito con creazioni stupefacenti, ispirazioni caleidoscopiche e audacia senza precedenti e ha finito per proporre linee sempre più portabili, quasi basiche.

Tuttavia il mondo è cambiato e negarlo non si potrebbe, le ultime linee delle sorelle Mulleavy dunque si sono adeguate come ha fatto chiunque per sopravvivere e trovare il proprio spazio nel nuovo contesto.

Perciò via via hanno proposto pigiami di seta nell’era del lockdown, abitini di paillettes per le prime uscite dopo le riaperture e ora una collezione che pare un ritorno all’essenziale, a ciò che conta davvero, a una naturalità a cui tutti aspiriamo.

Dunque ecco la linea primavera estate 2022 farsi fluida, elegantissima ma essenziale, con colori neutri e luminosi e texture altrettanto ariose. Le strutture hanno volumi morbidi e maniche ampie quasi a kimono. Si cerca leggerezza.

Toni di beige che sfuma nel giallo e nel rosa, stampe floreali grafiche piene di luce, tinte pacate ma con qualche concessione all’arancio e al rosso. E poi drappeggi, ruches e maniche a palloncino per aggiungere volumi e movimento alle silhouette più minime.

Foto da Vogue