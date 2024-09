Com’è glam Miley Cyrus per Dolce e Gabbana!

Sembra non dover fare alcun sforzo per diventare la perfetta protagonista in salsa glam di Dolce e Gabbana. Stiamo parlando di Miley Cyrus che appare nella nuova ad campaign della maison. Così chic, così retro.

La popstar posa davanti all’obiettivo di Steven Meisel che realizza scatti a dir poco cinematografici, ambientati in una brasserie e tutti in bianco e nero. Ci spostiamo dalle consuete ambientazioni nel Sud Italia, ma solo in apparenza.

Il servizio fotografico porta infatti un nome alquanto eloquente, si intitola Black Sicily. Ecco dunque tornare l’ispirazione primaria e inesausta della casa di moda italiana che in Sicilia ha una fortissima radice.

Lo styling è curato da Karl Templer che sceglie giacche dal piglio sartoriale, fascinator che schermano parzialmente il viso e lunghi guanti, insieme ad abiti decorati con le piume e bluse con fiocchi.

La direzione creativa di Fabien Baron concorre a creare un insieme perfettamente orchestrato tra modella d’eccezione, ambientazioni, scatti in bianco e nero, styling e ovviamente anche trucco e parrucco, curati rispettivamente da Pat McGrath e Guido Palau.