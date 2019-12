Teddy Bear Coat di Max Mara, tutte lo vogliono

Dal suo debutto sulle scene nel 2017 il Teddy Bear Coat di Max Mara è diventato un pezzo di culto dei guardaroba di celebrità e fashion influencer, se anche Chiara Ferragni lo ha indossato non si possono avere dubbi: tutte lo vogliono. E lo indossano.

Lo street-style parla chiaro, non c’è influencer o fashion insider che non lo sfoggi per le vie delle città del mondo. Perché sa essere super trendy e farsi notare ma restando comunque elegante e raffinato, com’è nella tradizione dei capispalla Max Mara.

Il colore fa la sua parte, simile al più che classico cammello della maison che con i suoi cappotti ha scritto la storia della moda. Al tempo stesso la texture effetto orsacchiotto di peluche, che imita la pelliccia ma è di caldissima lana, rende questo capo confortevole e sbarazzino.

Dallo star system allo street-style, il cappotto Teddy Bear di Max Mara si è ritagliato il suo spazio iconico. Lo hanno indossato tra le altre Carine Roitfeld, Kim Kardashian e Rita Ora. Con il passare delle stagioni è stato anche rivisitato in tinte più vivide come il turchese, il giallo e il corallo.

Ma il prezzo è ahinoi alquanto elevato, sfiora i 2000 euro. Ecco dunque che il low cost corre in aiuto. Lo hanno proposto Zara, Mango, Topshop, Vila, Bershka e molti altri brand a prezzi molto più accessibili, quasi sempre ben sotto i 100 euro. Così chiunque può accogliere il trend senza sacrificare il portafogli.