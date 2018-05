Heidi Klum, Kate Moss e le altre per Mickey Mouse

Mickey Mouse compie 90 anni e non è mai stato così in forma, almeno a giudicare dal fior fiore di modelle che si sono mobilitate per fargli gli auguri. Qualche nome? Kate Moss, tanto per cominciare, insieme a Heidi Klum e Liv Tyler, tra le altre.

Il progetto è molto speciale e vuole raccontare la storia di Topolino attraverso musica, film e moda. Le immagini realizzate da Rankin faranno parte di un libro celebrativo intitolato proprio Mickey Mouse & Me e racconta le relazioni del topino più famoso dei fumetti con il mondo della cultura pop.

I nomi della moda coinvolti, che potete scoprire nelle immagini in gallery, sono Heidi Klum, Liv Tyler, Kate Moss, Hayley Atwell e Amanda Holden che posano indossando capi con il famosissimo Mickey Mouse o indossando le inequivocabili orecchie nere.

Oltre a ricordare il momento storico e il valore che Topolino ha assunto nelle molte sfaccettature della cultura contemporanea, il libro ha anche uno scopo benefico. La vendita del volume contribuirà a sostenere la charity Together for Short Lives che aiuta i bambini con malattie gravi. Rankin spiega: