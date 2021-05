La Vacanza di Versace quest’anno si fa in Italia

L’estate è praticamente già qui e non vediamo l’ora di tamponarci o meglio ancora vaccinarci per poter prenotare le prime vacanze e iniziare a goderci qualche giorno di meritata libertà. La pensa così anche Versace che lancia una capsule collection di capi e accessori da spiaggia. Si intitola La Vacanza, come l’ad campaign che la racconta.

Della linea fa parte tutto il corredo necessario per la vacanza al mare, dai teli ai costumi da bagno passando per borse, ciabatte e piccoli accessori. L’idea è quella di inneggiare a una vacanza tutta italiana. Non solo per noi italiani ma anche per il pubblico internazionale di Versace, invitato a venirci a trovare. E far ripartire il turismo.

Quest’estate probabilmente sarà più facile aprirsi al mondo, cosa che l’estate scorsa era stata più difficile o addirittura scoraggiata. E Versace, ambasciatore del made in Italy nel mondo, si fa portatore di questa istanza di apertura.

Foto e video della campagna raccontano un’Italia piena di colori, spiagge da sogno e un’atmosfera rilassata di cui abbiamo tutti un disperato bisogno. Le ambientazioni sono quelle della Liguria immortalata da Camille Summers-Valli.

E Donatella Versace ha commentato: “Con questa campagna ho voluto creare qualcosa di divertente che catturasse lo spirito di una vacanza. A tutti noi manca il viaggio. Ci manca l’emozione di essere un posto diverso, di incontrare amici e condividere esperienze. Queste immagini parlano di godersi la vita e sentirsi liberi, racchiudono quella sensazione estiva di infinite possibilità.”