Vertigo di Fendi, l’estate 2021 è monogramma all over e tinte vive

È colorata, inaspettata e piena di brio: parliamo di Fendi Vertigo, la speciale capsule collection pensata per l’estate 2021. La maison ha scelto di creare una linea davvero irresistibile che non rinuncia ai toni classici e al monogramma all over ma che aggiunge anche una virata cromatica inattesa con tanto giallo e azzurro.

I capi della linea, pensata per donna, uomo e bambino, comprendono sia abbigliamento che accessori. Sono soprattutto le borse a catturare la nostra attenzione ma si fanno spazio anche gli altri pezzi della collezione. A cominciare dai calzettoni monogrammati!

I riferimenti di stile provengono quasi tutti dagli anni Settanta e Novanta e si fondono insieme alle tendenze più recenti in un mix davvero d’impatto. Il risultato sa essere nel contempo divertente e sofisticato, innovativo e rispettoso di una lunga tradizione.

Per raccontare la linea la maison ha stretto una nuova partnership con la visual artist Sarah Coleman che ha immaginato di manipolare in mondo incongruo ogni elemento e poi inserirlo in un contesto davvero inconsueto, proprio com’è tipico della sua arte.