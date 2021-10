PFW pe 2022: Saint Laurent

Silhouette estremamente smilza e una gran quantità di tute intere: ecco gli ingredienti fondamentali della linea primavera estate 2022 di Saint Laurent. Anthony Vaccarello non passa un colpo di spugna sulla allure rockeggiante degli anni scorsi ma aggiunge un tocco indubbiamente glam.

Il ritorno a Parigi avviene non solo fisicamente, tornando in passerella, ma anche tramite il recupero di un momento memoriale nella storia della maison, l’incontro di Saint Laurent e Pierre Bergé con Paloma Picasso.

La sua energia creativa aveva ridato verve al mondo immaginifico di Saint Laurent e torna a farlo anche questa volta. Si celebra quindi la tradizione ma anche il potere dirompente dell’arte e di un incontro che influenzò il passato e torna a influenzare il presente.

La maggior parte della collezione è in bilico tra approccio sartoriale maschile e femminile anche se in definitiva la linea asciutta di ogni outfit finisce per sottolineare sempre le forme femminili mettendole in evidenza.

Foto da Vogue