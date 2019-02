NYFW ai 2019-20: Tom Ford

Dopo anni di eccessi e ricerca dell’effetto femme fatale a tutti i costi Tom Ford sembra voler tornare a una rigorosa semplicità per la linea ai 2019-20. Ha spiegato di aver voluto tornare a una sorta di sensazione di sicurezza che in un mondo come quello attuale è una aspirazione condivisa da tutti.

“Come designer non sono mai stato uno che parlasse del momento presente, del modo in cui ciò influenzava il mio lavoro, ma non si può sfuggire alle notizie. Mi sento frustrato, agitato, esausto. E non ho voglia di indossare niente di impegnativo o particolarmente aggressivo.”

Così la sua risposta all’aggressività del mondo, al bombardamento di notizie di violenza e pericolo, è un ritorno alla semplice e onesta bontà di un taglio, alla serena sicurezza di un pantalone ben strutturato, a una palette essenziale e riposante.

Ciò non toglie che il risultato sia elegantissimo e ricercato, s’intende. Ai completi pantaloni e camicia si associano ampie cloche di pelliccia; le giacche sono spesso di sontuoso velluto rosso abbinato per contrasto al viola; le tasche sono ampie, accoglienti, spesso proprio oversize. Al glamour non si rinuncia mai, insomma.

Foto da Vogue