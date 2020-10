Le cartoline di Missoni per l’autunno 2020

In questo strano anno in cui ci è stato impossibile viaggiare per il mondo, o almeno farlo come prima, in tanti abbiamo riscoperto le bellezze della nostra Italia a portata di mano e spesso trascurate. È per celebrare l’eredità italiana che Missoni – fortemente radicato in essa – ha scelto di ambientare la sua nuova ad campaign proprio a Varese.

È la città di origine della maison e una delle meno note della Lombardia. Perfetto setting di un servizio fotografico che parla di radici, ritorno a casa, valorizzazione del passato a cui apparteniamo e da cui proveniamo.

Le immagini raccontano la collezione autunno inverno 2020-21 con una magnifica Vittoria Ceretti che posa sotto il sole tiepido della stagione in corso davanti all’obiettivo di Oliver Hadlee Pearch. Le foto non si limitano a illustrare i capi della collezione indosso alla modella ma includono anche scorci di paesaggio.

Il risultato è bellissimo, a metà via tra ad campaign, foto di un vero viaggio e storytelling turistico. Come se le foto nate per narrare una collezione moda diventassero anche cartoline. Lo dice a chiare lettere anche Missoni: